Giocatore e allenatore della Juve, il 9 maggio 1976 Fabio Capello ha segnato l'ultimo di 41 gol in maglia bianconera. Juventus-Sampdoria, 2-0, Capello segna la rete che sblocca la partita prima del raddoppio di Furino. Allenatore: Carlo Parola. In quella stagione la Juve ha sfiorato lo scudetto perso contro il Torino. Sesta e ultima stagione di quello che in futuro sarebbe diventato Don Fabio, che nell'estate 1976 passa al Milan in cambio di Romeo Benetti, voluto dal nuovo allenatore bianconero Trapattoni. Con la Juve Capello ha vinto tre scudetti in sei anni.