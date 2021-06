Felice Borel è senza dubbio uno dei giocatori più importanti della storia della Juve. Forse non il più famoso, visto che parliamo di oltre 50 anni fa, ma senza dubbio ha scritto pagine meravigliose in bianconero. Doveroso, quindi, celebrare il suo ultimo gol, datato 9 giugno 1946. L'ultima di 158 reti realizzata nell'ultima di 12 stagioni con la maglia della Vecchia Signora. Era un Juventus-Napoli disputato al Comunale: 6-0 per i padroni di casa. Oltre a Borel andarono in gol Piola (due volte), Magni, Coscia e Locatelli. In pochi ne avranno ricordo, ma raccontarli a chi non c'era è quasi un obbligo. Era un altro calcio senza dubbio, ma se la Juve è quello che è lo deve anche a giocatori così. Per questo, ogni 9 giugno, fermiamoci un attimo e diciamo grazie a Borel.