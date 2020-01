Il 9 gennaio del 2013 la Juventus scende in campo allo Stadium contro il Milan, nei quarti di finale di ritorno di Coppa Italia. Dopo le reti a inizio partita di Stephan El Sharaawy e Sebastian Giovinco, la partita scivola fino ai tempi supplementari. E' il minuto 95 quando Mirko Vucinic decide la sfida con un tocco sottoporta da grande attaccante. Bianconeri in semifinale, dove vengono eliminati nel doppio confronto contro la Lazio. In quella serata allo Stadium, sei anni fa, però, Vucinic regalò un sogno.