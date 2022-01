Il 9 gennaio 2011 la disastrosa Juventus di Del Neri andava a giocare sul campo del Napoli. La partita finì con un 3-0 senza storia, caratterizzato da una tripletta di Edinson Cavani. Il centravanti uruguayano vinse così il duello a distanza col collega bianconero Luca Toni, che quella sera di esattamente un decennio fa, in quella sconfitta napoletana, faceva il suo esordio con la maglia della Juve. Era appena arrivato dal Genoa per provare a dare peso ed esperienza alla squadra, ma avrebbe segnato solo due reti. E non in quella sera d'esordio al San Paolo, nonostante un pallone effettivamente l'avesse messo di testa per il possibile 1-1, tuttavia Morganti annullò per carica sul portiere dello stesso Toni.