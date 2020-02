Il 9 febbraio del 1999, Carlo Ancelotti diventava l’allenatore della Juve, subentrando a stagione in corso a Marcello Lippi. La partita della svolta fu la sconfitta casalinga contro il Parma per 4-2 (tripletta di Crespo), che causò l'addio del tecnico toscano. Alla prima stagione sulla panchina bianconera, Ancelotti condusse la Juve alle semifinali di Champions League, perse contro il Manchester United di Alex Ferguson, e a un deludente settimo posto. In due stagioni e mezzo da tecnico bianconero, conquisterà un solo trofeo: la Coppa Intertoto del 1999. Ancelotti dirà addio alla Juve nell’estate 2001, venendo sostituito proprio da Marcello Lippi, alla sua seconda esperienza sulla panchina bianconera.