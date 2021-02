Il 9 febbraio del 1975 la Juventus scende in campo a San Siro contro il Milan. Sul campo la partita è vinta dai bianconeri di Carlo Parola per 2-1, grazie al gol di Bettega e al rigore di Damiani, dopo il vantaggio iniziale per i rossoneri di Bigon. La partita, però, viene assegnata a tavolino alla Vecchia Signora dopo che, al minuto 75, in campo esplode un petardo, nei pressi di Gentile e Anastasi. L'attaccante bianconero viene trasportato negli spogliatoi privo di sensi e alla Juventus vengono assegnati i tre punti a tavolino. Qui le immagini della sfida: