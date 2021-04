Esattamente 16 anni fa Giorgio Chiellini segnava il suo primo e unico gol...contro la Juventus. Quella sera allo Stadio Artemio Franchi di Firenze i bianconeri sfidavano la Fiorentina andata in vantaggio con Pazzini e ripresa della dalla rete di Alex Del Piero. Il nuovo vantaggio della viola lo firmò proprio quello che allora era il terzino della Fiorentina: Chiellini si intrufolò alle spalle della retroguardia di Capello, stranamente piazzata malissimo su un calcio da fermo, mettendo la palla alle spalle di Buffon. Il match terminò 3-3, la Juve vinse lo scudetto a fine anno e Chiellini, dall'estate successiva in poi, non ha più lasciato la Juventus.