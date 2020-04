Altro calcio, altra vita questo è vero. La Juventus, però, proprio 115 anni fa si laureava Campione d'Italia per la prima volta. Il campionato ai tempi non era a venti squadre come quello odierno, ​allora bastavano sei partite per chiudere il campionato. ​La 'giovane' Juventus vince senza neanche dover scendere in campo: il pareggio tra Genoa e U.S. Milanese regala la matematica certezza della vittoria del campionato. No, non si chiamava nemmeno Scudetto, infatti la Federazione consegnava solo una targhetta. Il simbolo del primo e storico successo, quello che fece conoscere a tutti per la prima volta la Vecchia Signora.