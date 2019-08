Il 9 agosto del 1996 si gioca il Trofeo Teresa Herrera in amichevole tra la Juventus e l'Ajax, allo stadio Riazor di La Coruna. E' il rematch della sfida che ha assegnato la precedente Champions League a Roma, con i bianconeri vincenti ai rigori. Questa volta, però, la squadra di Marcello Lippi vince senza problemi, addirittura 6-0: segnano Padovano con un'incredibile tripletta, con un gol su calcio di rigore, Del Piero, Amoruso e Di Livio in pieno recupero. E la Juventus, anche nella successiva Champions, eliminerà l'Ajax senza problemi in semifinale.