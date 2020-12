Un fisico mozzafiato e il muro degli 800mila follower su Instagram appena abbattuto. La modella e influencer Sara Croce è sempre più protagonista sui social. Ex Madre Natura di Ciao Darwin, tempo fa ha raccontato di aver dato un due di picche a Cristiano Ronaldo. E pensare che all'inizio neanche credeva fosse lui quando le ha scritto su Whatsapp, ha dovuto bloccarla e sbloccarla su Instagram per convincerla. E' cambiato poco però, perché la Croce non era interessata al portoghese ma la Juve è comunque nel suo destino: la modella infatti è fidanzata con il portiere del Bari Gianmarco Fiory, ex giovanili bianconere.



Scatti sexy e curve in bella mostra, sfoglia la gallery per vedere le foto di Sara Croce