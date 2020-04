1









Multa per sesso in tempo di coronavirus. E’ successo, a Erice, in provincia di Trapani, dove un uomo e una donna sono stati beccati a fare sesso in auto in pieno giorno: divieti non rispettati, 800 euro di multa. E’ successo di mattina, alle 10.30, quando la coppia è stata scoperta mentre stava consumando un rapporto sessuale in auto: ‘trovati’ dai carabinieri della stazione locale, che erano impegnati nel controllare il rispetto delle misure anti coronavirus.

Due le violazioni della coppia, che hanno infranto i dettami riguardo al distanziamento sociale: residenti in comuni diversi, appartengono a nuclei familiari differenti. E quindi, multa: 800 euro.