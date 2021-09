Sono passati già sei anni esatti dalla nomina, l'8 settembre 2015, di Andrea Agnelli come rappresentante della. Una carica che ha lanciato la posizione del presidente bianconero anche in campo internazionale, affermandosi come dirigente influente anche dinnanzi al contesto europeo.Un ulteriore tassello di una gestione votata alla riacquisizione, da parte della Juventus, del prestigio "intaccato" dalle vicende di Calciopoli e le successive difficoltà di risultati. Nel 2021, in seguito al terremoto Superlega, lascia l'incarico.