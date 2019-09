Sono passati già quattro anni esatti dalla nomina, l'8 settembre 2015, di Andrea Agnelli come rappresentante della Eurpean Club Association presso il UEFA Executive Committee. Una carica che ha lanciato la posizione del presidente bianconero anche in campo internazionale, affermandosi come dirigente influente anche dinnanzi al contesto europeo. Nel 2017, raggiungerà infatti la presidenza dell'Eca, con il sogno ancora nel cassetto di portare la Super League ad essere realtà.