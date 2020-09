Nove anni fa, con l’amichevole tra Juve e Notts County, veniva ufficialmente inaugurata la nuova casa bianconera. Lo Juventus Stadium, vera e propria avanguardia fra gli impianti italiani, ha da allora conosciuto una serie di successi a dir poco clamorosa.



I NUMERI - 79,62% di vittorie in tutte le competizioni, inviolato per tre stagioni, protagonista di una striscia di 33 trionfi consecutivi in Serie A, una media di riempimento che sfiora il 95% dei posti disponibili, 50 stelle d’oro (a rappresentare altrettanti campioni della storia bianconera), una sola grande passione. Questi sono soltanto alcuni dei numeri dello Stadium, che da questa stagione ha cambiato nome (Allianz), senza però cancellare l’incredibile timore reverenziale che incute nel cuore degli avversari.