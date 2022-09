. Lapareggia per 1-1 a Reggio Emilia contro la Reggiana nella prima giornata di un campionato che vincerà, nella stagione 1996/97, quella del centenario. Per i bianconeri segna Christian Vieri e due anni dopo la storia si ripete: anche nel 1994, infatti, la Juve aveva pareggiato la prima partita in Serie A in trasferta per 1-1 contro una squadra di Lucescu (allora il Brescia) vincendo poi lo scudetto al termine del campionato.