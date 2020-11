2









L'8 novembre del 1992 la Juventus scende in campo allo stadio Delle Alpi contro l'Udinese, nella nona giornata di campionato. Roboante vittoria per i bianconeri di Giovanni Trapattoni, che si impongono per 5-1 sui friulani. A guidare la Vecchia Signora è un Roberto Baggio da urlo: quattro gol per il Divin Codino, cui va aggiunto il tiro deviato da Pellegrini per l'autorete ospite. Alla mezz'ora del primo tempo è già 3-0 per la Juventus, poi Balbo accorcia le distanze. Con questo Baggio, però, c'è poco da fare, nonostante l'espulsione di Peruzzi al minuto 73. Ammiratelo in questo video di highlights: