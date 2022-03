Le fasi finali del torneo 8 Nazioni che, vedono coinvolti gli Under 20 delle maggiori Nazionali di calcio, sta per prendere il via. E' stata annunciata poco fa la lista dei convocati Azzurri e tra questi figurano ben 5 giocatori bianconeri.



PORTIERI



Denis Franchi (Paris Saint-Germain), Alessandro Russo (VV Sint-Truiden), Alessandro Sorrentino (Pescara)



DIFENSORI



Tommaso Barbieri (Juventus), Riccardo Calafiori (Genoa), Andrea Carboni (Cagliari), Alessandro Circati (Parma), Christian Dalle Mura (Pordenone), Davide Angelo Ghislandi (Turris), Andrea Papetti (Brescia), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Salernitana)



CENTROCAMPISTI



Alessandro Bianco (Fiorentina), Jean Freddi Pascal Greco (Catania), Giuseppe Leone (Juventus), Tommaso Pantaleo Milanese (Alessandria), Simone Panada (Atalanta), Nikola Sekulov (Juventus), Cristian Volpato (Roma), Emanuele Zuelli (Juventus)



ATTACCANTI



Riccardo Ciervo (Sassuolo), Sebastiano Esposito (Basilea), Daniel Maldini (Milan), Luca Moro (Catania), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Edoardo Vergani (Salernitana).