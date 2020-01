di BN

Otto milioni e duecentomila euro, pagabili in due esercizi. La Juve ha ufficializzato quest'oggi José Marques, arrivato a titolo definitivo dal Barcellona. Si aggregherà all'Under 23, e da lì proverà la scalata verso il successo e la realizzazione. E magari, chissà, in allegato riceverà qualche convocazione in prima squadra.



VALUTAZIONE - E' chiaro che l'aspetto più determinante di tutta la storia consista nella valutazione. Otto milioni sono tanti e sono per nulla equi con quanto dimostrato da José lungo la sua carriera. Prendiamo in esempio solo l'ultima stagione: senza infortuni grossi apparenti Marques è sceso in campo 11 volte, senza riuscire a far gol. Non solo: l'ultima partita da 90' è datata ottobre, l'ultima presenza addirittura primo dicembre. Non bastasse, 8 milioni sono difficili da immaginare per un giovane a cui i blaugrana non hanno voluto rinnovare il contratto, che è fuori dal giro della propria nazionale (giovanile) e che soprattutto tra 6 mesi la Juve avrebbe preso tranquillamente a zero. Tre indizi fanno una prova, no? Marques-Juve è solo un gioco di conti, di borse e di valutazioni con poco senso logico. Nulla di altamente compromettente, ma qualcosa comunque da registrare.