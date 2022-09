Nove colpi in entrata, contando quel Zakaria che è arrivato in inverno per lasciare la Juve nella notte. Una vera e propria rivoluzione quella operata dal ds Federico Cherubini e dall’ad Maurizio Arrivabene. Da Dusan Vlahovic a Leandro Paredes, passando per Pogba e Di Maria, senza contare l'esplosione di Miretti. Colpi a zero e super investimenti: 243 giorni, spiega Tuttosport, di vero ribaltone. Vlahovic (70 milioni più 10 di bonus), poi Gleison Bremer (41 milioni più 9 di bonus) e ancora Angel Di Maria, Paul Pogba a zero, quel Filip Kostic MVP dell'Europa League (12 milioni più bonus), a cui si aggiungono anche Arkadiusz Milik (in prestito dal Marsiglia), Leandro Paredes e la rivelazione della Serie B Federico Gatti. Otto rinforzi, di cui ben 7 sono Under 30, passando dai 22 anni di Vlahovic ai 34 di Di Maria. E il bilancio? Con la cessione di Matthijs De Ligt (al Bayern per 67 milioni più bonus), la Juventus ha incassato complessivamente 94.5 milioni negli ultimi tre mesi (64.3 quelli spesi al netto dei riscatti) e gli addii di Ramsey (risoluzione contrattuale) e Arthur (prestito al Liverpool) hanno migliorato il peso degli ingaggi- Cosa fare ora? A chi tocca? Il mercato 2023 porterà nuovi innesti, non più una rivoluzione, partendo dal terzino sinistro e arrivando fino a un erede di Bonucci, ma anche un centrocampista top è destinato a tornare di attualità, per poi vedere il futuro di Cuadrado e Di Maria. Tempo per pensarci ce ne sarà, ma la trasformazione della Juventus 2.0 di Massimiliano Allegri passa ora dal campo. E proprio da Max. La rivoluzione sul mercato è stata fatta, la rosa ora pare più solida e non meno equivoci. Ci vorrà tempo per mettere tutto insieme e dovranno essere evitati altri lunghi infortuni, ma ora tanto è in mano ad Allegri, la ricostruzione è partita.