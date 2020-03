L'8 marzo è stato giorno di partite anche 22 anni fa, anche se il risultato della Juventus non fu certo dei migliori: 1-1 in casa dell'Udinese, nel 1998. Allora la squadra di casa, allenata da Zaccheroni, passò in vantaggio: a un quarto d’ora dal termine del match Bachini pennella il cross velenoso per la testa di Bierhoff, che non sfiora neppure il pallone ma inganna comunque Peruzzi. La reazione degli uomini di Lippi è furiosa: prima è Conte a impegnare il portiere avversario Turci, poi è Del Piero a un minuto dal fischio finale a firmare la rete del pareggio. Tre punti persi o un punto guadagnato? Visto l’andamento della sfida, la Juve non poté che essere soddisfatta del risultato ottenuto: risultato che si rivelò l’ennesimo passo in avanti verso il 25esimo scudetto.