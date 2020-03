Stadio Olimpico, Lazio-Juventus è una gara al cardiopalma e finisce 1-0 nei minuti finali. Accadde 25 anni fa, nella sfida valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Gli uomini di Marcello Lippi - che alla prima stagione sulla panchina della Juve avrebbe conquistato il double nazionale - sbattono contro i biancocelesti di Zeman per oltre 80 minuti, poi Roberto Baggio si inventa un assist illuminante per Fabrizio Ravanelli, che dribbla la difesa avversaria e deposita il pallone alle spalle di Marchegiani. I bianconeri vinsero anche la gara di ritorno (2-1), staccando il pass per la finale contro il Parma.