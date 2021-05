Cinque anni fa scendeva in campo per l’ultima volta con la maglia bianconera uno degli idoli assoluti del nuovo quinquennio d’oro: Simone Padoin, o più semplicemente l’Amuleto, come da soprannome diventato in breve tempo virale sul web. Fin dal suo arrivo nel gennaio 2012, da quella primissima presenza con la Juventus - a San Siro contro il Milan in Coppa Italia - l’ex Atalanta ha sempre servito la Signora con onore e professionalità infinita. Sono 107 le presenze totali del Pado in bianconero, in un bellissimo ciclo concluso proprio l’8 maggio 2016. Paradossalmente, in quella serata allo stadio Bentegodi, per la Juve di Allegri arrivò una clamorosa sconfitta contro il Verona già aritmeticamente retrocesso in Serie B (2-1 con gol di Toni, Viviani e Dybala): come a dire, per scomodare il destino, che l’Amuleto stava per partire…