L'8 maggio 1938, 84 anni fa, la Juventus si è aggiudicata la prima Coppa Italia delle 14 conquistate nella sua lunga storia. All'epoca, il trofeo venne sollevato dai bianconeri dopo la doppia finale contro il Torino, nel Derby della Mole, nella stagione che segnava il debutto del format andata e ritorno per l'ultimo atto. Per la squadra allenata da Virginio Rosetta arrivò un doppio successo: 1-3 al Filadelfia, poi 2-1 in casa. Alla vigilia della finale di Roma contro l'Inter, una ricorrenza di buon auspicio.