La sua avventura in bianconero era iniziata ufficialmente la sera precedente alle 22.40, minuto più minuto meno, ovvero nell'istante in cui il suo aereo è atterrato all'aeroporto di Caselle. Ma la giornata di un anno fa, venerdì 8 luglio, è stata indubbiamente più intensa per Angel, che nelle ore successive si è immerso a 360 gradi nel mondo Juve per conoscere da vicino i luoghi e i volti di quella che, almeno per un anno, ha chiamato "casa".