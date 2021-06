Il 20 settembre del 1921 nasce Carlo Parola, storico calciatore e allenatore della Juventus. Con la maglia bianconera, da difensore, gioca la bellezza di 339 partite ufficiali, di cui ben 333 nel campionato di Serie A, realizzando 11 reti, tra il 1939 e il 1954. Non è un periodo d'oro per i colori bianconeri, come dimostra il palmares di Parola: due scudetti (1949/50 e 1951/52) e una Coppa Italia (1941/42). Si rifarà ampiamente da allenatore della Vecchia Signora, ruolo che manterrà per appena sei anni tra il 1959 e il 1962 e tra il 1974 e il 1976, ma che gli frutterà molti più trofei rispetto al quindicennio da calciatore. Ecco arrivare altri tre scudetti (1959/60, 1960/61 e 1974/75) e due Coppa Italia (1958/59 e 1959/60). Muore il 22 marzo del 2000, da leggenda bianconera.