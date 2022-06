75 anni fa, il sigillo per siglare una storia d'amore decennale. L'8 giugno 1947 arrivò infatti il primo gol con la maglia della Juventus di Giampiero Boniperti. In quindici stagioni segnerà un'era, andando a segno ben 179 volte sempre con gli stessi colori. Tra il 1949 e il 1961 vinse cinque scudetti e per due volte la Coppa Italia. Poi l'epopea da dirigente, 19 anni da presidente (dal 1971 al 1990) voluto fortemente dalla famiglia Agnelli per firmare un ciclo vincente che ha fatto la storia.