Ventotto anni fa, allo Stadio Tardini di Parma,segnava la sua prima e unica marcatura in campionato con la maglia della. Il centrocampista portoghese non si è certo distinto per le sue doti da goleador, ma la rete (fortuita) del parziale 1-1 contro i crociati fu decisiva per gli uomini di Lippi. Subito il gol di Dino Baggio a pochi minuti dall'inizio dalla ripresa, i bianconeri riuscirono ad agguantare il pareggio proprio con Sousa, autore di un cross beffardo che superò il portiere avversario Bucci. La successiva doppietta di Ravanelli completò la rimonta. Il mediano di Viseu, ex tecnico della Fiorentina, si ripeterà un anno più tardi in Champions League contro il Nantes: queste due rimangono le uniche reti della sua carriera juventina.