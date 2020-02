L’8 febbraio di otto anni fa Simone Padoin faceva il suo esordio con la maglia della Juventus. Arrivato a Torino dall’Atalanta per cinque milioni di euro nel mercato di gennaio, Padoin esordisce in bianconero in un Milan-Juventus di Coppa Italia vinto dagli allora uomini di Conte a San Siro con il punteggio di 2 a 1 (gol rossonero di El Shaarawy e doppietta di Caceres per la Juve). L’attuale centrocampista del Cagliari ha conquistato ben 10 titoli con la maglia della Juventus e a Torino ha lasciato uno splendido ricordo sia tra i tifosi che in società. Giocatore umile e sempre pronto a mettersi a disposizione. Anche lui è stato uno dei valori aggiunti della Juve in questi anni di successi. Sei anni fa ‘Pado’ iniziava la sua avventura con la ‘Signora’.