L'8 Febbraio 2012 la Juventus batté il Milan per 1-2 a San Siro, nella partita valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Era la Juve di Conte che stava sorprendendo tutti in campionato, in quanto l'unica a tenere testa al Milan e che teneva tanto anche alla coppa Nazionale, al fine di tornare a riempire la propria bacheca con un trofeo. La Coppa Italia non arriverà in quanto, nonostante il passaggio del turno ai danni del Milan, la Juve perse la finale contro il Napoli: arriverò però il primo scudetto dopo sei anni di purgatorio. Nella gara in questione, tra l'altro, la Juve vinse grazie a una doppietta di Caceres: proprio l'uruguiano, attualmente svincolato, pochi giorni fa ha rifiutato la proposta di tesseramento dalla società rossonera. Come cambia il tempo.