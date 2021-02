Quella dell’8 febbraio 1999 fu una giornata frenetica per la Juventus, con l’addio in corsa di Marcello Lippi e la ricerca di un nuovo allenatore. Alla fine a spuntarla fu Carlo Ancelotti, già annunciato nel ruolo di guida della squadra bianconera per la stagione successiva: “no” all’ipotesi di un traghettatore, la società chiese all’ex tecnico di Reggiana e Parma di sedere subito in panchina. La Juve terminò il campionato al settimo posto, ma il rimpianto più grande - per Carletto e i suoi uomini - fu la finale di Champions League assaporata e sfiorata: la clamorosa rimonta del Manchester United al Delle Alpi spianò ad Alex Ferguson la strada verso la Coppa.