Quale modo migliore per ammazzare l'attesa nella vigilia di Juve-Inter che ricordare una splendida vittoria… proprio contro l'Inter? Era l'8 dicembre del 1991, e si giocava la 13a giornata del campionato di Serie A. Lo stadio era ancora il freddissimo Delle Alpi e curiosamente si giocò alle 14.30. La Juve allenata da Trapattoni vinse per 2-1 grazie al gol di Roberto Baggio su rigore al 37' e di Galia all'83. L'Inter riesce a dare il colpo di coda e a farsi assegnare un rigore, trasformato da Matthaeus all'89'. Ma è troppo tardi. L'arbitro Baldas fischia e il risultato viene cristallizzato. In quella stagione l'Inter non riuscì mai a battere i bianconeri: al ritorno finì 3-1 per i bianconeri, e non fu molto diverso in Coppa Italia, dove la Juve vinse entrambi gli incontri (1-0 in casa, 2-1 a San Siro).