Era l'. 36 anni fa esatti, a Tokyo, lavinceva lacontro l', ottenendo per la prima volta un titolo mondiale.Dopo una prima frazione senza reti, nella ripresa la partita si accende con una rete di Ereros, ma al 62' una combinazione tra, atterrato in area, offre ai bianconeri la possibilità di pareggiare su rigore, realizzato proprio da Le Roi, che pochi minuti dopo si vede anche annullare uno straordinario gol acrobatico: iconica la reazione del francese, rimasto a terra in una posa emblematica "copiata" anche da Paulo poco più di un mese fa nel match contro lo Zenit, in un simbolico omaggio al giocatore che aveva appena superato nella classifica dei gol segnati con la maglia della Vecchia Signora. Tornando al 1985, la finale di Coppa si anima ulteriormente negli ultimi minuti con il nuovo vantaggio degli argentini, firmato da Castro, a cui rispondeall'82' con un gol che consente ai bianconeri di andare ai tempi supplementari e, a seguire, ai rigori: decisiva, ancora, la trasformazione di Platini, eletto miglior giocatore della partita.Una giornata straordinaria, rimasta: con quella vittoria la squadra didivenne infatti il primo club al mondo ad avere conquistato almeno una volta tutti i trofei ufficiali della confederazione di appartenenza, mentrefurono i primi giocatori a vincere tutte le competizioni UEFA per club dell'epoca (record condiviso con lo stesso tecnico). Leggendari.