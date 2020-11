Nel 2012 la Juventus tornò in Champions League dopo i due settimi posti consecutivi e il successivo ritorno al vertice col primo scudetto di Conte. Nella quinta giornata della fase a gironi, una Juve che aveva avuto un inizio balbettante ma era in crescendo ospitava il Chelsea per una sfida a dir poco decisiva. I Blues allenati dall'italiano Di Matteo avevano vinto la precedente edizione della Champions, in maniera un po' rocambolesca, ma in quel momento erano in crisi, e lo dimostrarono allo Stadium. I bianconeri vinsero 3-0 grazie alle reti di Fabio Quagliarella, Arturo Vidal e Sebastian Giovinco e posero le basi per il passaggio agli ottavi di finale.