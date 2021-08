L'8 agosto di 15 anni fa la Juventus disi allenava per la prima volta nel centro sportivo di Vinvo. Durante i suoi primi anni, il centro sportivoscontenti per i numerosi infortuni muscolari subiti dai calciatori bianconeri. Quel primo anno la Juve di Capello venne letteralmente tartassata dai ko fisici ed il tecnico di Pieris s. I test a cui la Juventus affidò i terreni di gioco diedero però esito negativo: gli infortuni continuarono così a fioccare come in una maledizione che nessuno riusciva a terminare. La manutenzione continua dei campi ed il cambio degli staff medici ha migliorato, negli anni, la tenuta del campo e quella che una volta sembrava una maledizione, oggi è solo un lontano ricordo.