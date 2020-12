Dopo ogni partita della Juventus, molti giocatori bianconeri affidano a Instagram la loro reazione. Commenti che mescolano foto e testi (ed emoji). La copertina della rassegna social post Dinamo Kiev non può non andare a Cristiano Ronaldo, che pubblica una grafica che celebra i suoi 750 gol in carriera e promette: il prossimo step? Le 800 reti!

GLI ALTRI - Il resto dei post si divide tra foto di singoli (come Morata e Chiesa, gli altri mattatori di serata) e di gruppo, con messaggi di incoraggiamento e contentezza oppure semplici simboli grafici.

