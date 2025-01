72 ore per Kolo Muani: il PSG ha sbloccato tutto, ecco come

Thiago Motta lo chiama per nome, come fa abitualmente con tutti i suoi giocatori, dimostrando di considerarlo già parte integrante della squadra, nonostante finora abbia potuto solo allenarsi alla Continassa. Nel frattempo, Giuntoli, nel gelo di Bruges, aveva assicurato che si trattava solo di una questione di ore. Ora il semaforo è davvero verde: il prestito di Kolo Muani alla Juventus sta per diventare ufficiale, sbloccato dal trasferimento definitivo di