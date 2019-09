Il 7 settembre del 1988, la Juventus incappa in una caduta storica nella propria storia europea. Allo Stadio Otelul, contro l'Otelul Galati, i bianconeri di Dino Zoff escono sconfitti per 1-0, dopo il rigore di Profir per i padroni di casa al minuto 59. Fortuna che la Juventus, un mese più tardi, si rialza in casa e infligge un sonoro 5-0 agli avversari, che nella loro storia hanno vinto appena un titolo e una coppa nazionale in Romania. Qualificazione ai sedicesimi di Coppa Uefa in tasca, ma quella notte di 30 anni fa resta indelebile nella storia bianconera.