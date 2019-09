Carlo Parola nasce a Torino il 20 settembre 1921. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, passa in prima squadra nel 1939, per restarci per 15 anni, fino al 1954, quando passa per una stagione alla Lazio prima del ritiro. Lo storico difensore raccoglie 339 presenze con la maglia bianconera, condite da 11 gol, dei quali uno in rovesciata rimasto come iconico nella storia del calcio. Della Juventus sarà anche allenatore, tra il 1959 (accade proprio il 7 settembre di 60 anni fa) e il 1962 e tra il 1974 e il 1976. A Torino conquista in tutto cinque scudetti, due da giocatore e tre da allenatore, e tre Coppa Italia. Si spegne nel capoluogo piemontese il 22 marzo del 2000, a 79 anni.