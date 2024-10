La sua carriera juventina ha riservato pochi successi, ma Paolonon dimenticherà mai quel pomeriggio del 7 ottobre 1990. Esattamente trentuno anni fa, i bianconeri allenati da Maifredi approdavano allo stadio Via del Mare per una sfida da non sbagliare, dopo tre pareggi consecutivi e un inizio di stagione deludente. D’altra parte, la sfida contro il Lecce - sulla cui panchina siede l’ex Zibì Boniek - si dimostra subito ostica.Dopo 83 minuti di battaglia e un gol annullato per offside ai gialloblù (netta la posizione di fuorigioco di Morello), è proprio Di Canio - subentrato ad Alessio nel secondo tempo - a firmare il gol-partita, con una girata di destro che non lascia scampo a Zunico. E’ la prima rete con la Juventus dell’attaccante, che nel corso della sua avventura a Torino metterà a segno appena 6 marcature. Poi il prestito al Napoli e quindi l’addio ai colori bianconeri: ma quel pomeriggio al Via del Mare, ne siamo certi, resterà scolpito nella sua memoria.