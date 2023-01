Il 7 gennaio di 44 anni fa, Dino Zoff segnava un curioso record nel suo personale libro bianconero. Nel corso di un Fiorentina-Juventus, infatti, lo storico estremo difensore bianconero fu ammonito per la prima volta in 18 anni di carriera. Il motivo? Proteste., Zoff ricevette il primo cartellino giallo della sua carriera. Un giorno diverso che terminò, però, come tanti altri, ovvero con la vittoria della Juventus che uscì con i tre punti dal ‘Comunale’ grazie ad una vittoria per 1 a 0 firmata da Gaetano Scirea, autore del gol vittoria al 59esimo minuto di gioco.