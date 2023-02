Il 7 febbraio 1999 si chiude la prima avventura di Marcello Lippi come allenatore della Juventus. Il tecnico bianconero infatti si dimise dopo la sconfitta contro il Parma per 4-2, con tripletta di Crespo. Al suo posto andò poi Carlo Ancelotti. "Se il problema di questa squadra sono io, allora me ne vado" disse Lippi in conferenza stampa post partita.