Quando giocavano nell'Atalanta i gemelli Zenoni erano inseparabili fin dalle giovanili: stessa fascia - destra - solo qualche metro di distanza, Cristian era terzino e Damiano giocava sulla linea di centrocampo. Nell'estate 2001 le strade si dividono: Damiano resta in nerazzurro e Cristian fa il grande salto alla Juventus. Zenoni arrivò in nerazzurro dal Milan nell'affare che portò Pippo Inzaghi in rossonero. Ed era proprio il 7 aprile 2002 il giorno del primo gol in bianconero: Perugia-Juve 0-4, il suo fu il quarto gol dopo quello di Trezeguet e la doppietta di Del Piero.