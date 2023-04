Ventotto anni fa, all’Old Trafford di, l’ennesima notte di stelle vedeva fronteggiarsi lo United di Alex Ferguson e la Juventus di Carlo Ancelotti. Erano i Red Devils dei fratelli Neville, di Beckham e di Yorke, mentre tra i bianconeri figuravano campioni del calibro di Zidane,Lapartì subito con il piede giusto, nonostante l’urlo del Theatre of Dreams. Al quindicesimo minuto Inzaghi ha una clamorosa occasione per portare in vantaggio gli ospiti, ma Schmeichel risponde presente. E’ il preludio al gol del vantaggio firmato da Conte, smarcato da un fantastico tocco di Davids con tanto di tunnel a Scholes. La Juve tiene bene il campo e ha persino più di un’occasione per firmare il raddoppio: clamorosa quella fallita da Pessotto a tu per tu con Schmeichel. Ma al secondo minuto di recupero, quando il risultato sembrava ormai sotto ghiaccio, Giggs firma la beffa dopo un batti e ribatti in area di rigore. Con il 3-2 subito a Torino nella gara di ritorno, la Juve sarà eliminata dalla Champions League: il Manchester Unitedvolerà a Barcellona, dove vincerà una delle finali più rocambolesche di sempre contro il Bayern Monaco.