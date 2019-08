Il 7 agosto del 2016 la Juventus viene invitata dal West Ham a partecipare alla partita di inaugurazione del nuovo stadio del club inglese, l'Olympic Stadium posto a Statford, distretto di Londra. E' un grande onore per i bianconeri, che giocano la Betway Cup, come viene rinominata l'amichevole, praticamente con la formazione titolare. Nel primo tempo Paulo Dybala e Mario Mandzukic portano sul 2-0 la squadra di Massimiliano Allegri, ma la doppietta di Andy Carroll regala il meritato pareggio ai padroni di casa. Nel finale, però, è Simone Zaza a siglare il gol del definitivo 3-2 in favore della Juventus.