150 milioni, ecco quanto costa Paul Pogba. O almeno così vorrebbe e pensa il Manchester United, che la scorsa estate non ha provato a retrocedere neanche un millimetro su quel prezzo. Fisso e poco conveniente. E adesso? Ormai il rapporto con PP è logoro, le strade sono pronte a separarsi. Anche se lo United non si discosta da quella cifra lì.



ARTICOLO 17 - Ieri l'Equipe ha rivelato come Paul possa liberarsi appellandosi all'articolo 17. Non a zero, ma sicuramente scontato. L'indennizzo si potrebbe calcolare tra i 50 e i 60 milioni, secondo Calciomercato.com. Ma è una soluzione che non vorrebbe adottare nessuno: né Raiola, né Paul, né i possibili acquirenti e quindi Juve e Real Madrid. Dunque, il Manchester potrebbe scendere a patti. E aprire i saldi su Pogba.