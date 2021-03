L’unica nota positiva della debacle di ieri sera è stata, ancora una volta, la prova di Federico Chiesa. Purtroppo la sua doppietta-rimonta si è rivelato un colpo sparato a salve, spento dalla punizione di Sergio Oliveira e dell’incapacità dei suoi compagni di trovare il gol della qualificazione. Lui ci ha provato e riprovato, e pensare c’era chi ad inizio anno storceva il naso per l’affare da 60 milioni di euro complessivi con cui la Juventus l’ha strappato da Firenze. Adesso, come si legge sul Corriere di Torino, quei mugugni non esistono più: il figlio d’arte brilla di luce propria, dall’alto dei suoi 12 gol stagionali e del carisma che lo contraddistingue, che lo ha portato ad assumere le veci di Cristiano Ronaldo nella serata che contava più di tutte le alte, in cui il portoghese si è assentato.