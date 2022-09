Cosa c’è di più esaltante che segnare il primo gol nella squadra del proprio cuore, quella per cui tifi sin da bambino e nella quale sei cresciuto? Accadde il 6 settembre 1970 a Roberto Bettega, tornato alla Juventus dopo la straordinaria stagione in prestito al Varese. Contro il Novara, nel match valido per la seconda giornata di eliminatorie di Coppa Italia, colui che sarebbe diventato Bobby Gol (terzo per marcature nella storia della Juve dietro a Del Piero e Boniperti) fece quello che gli riusciva meglio: gonfiare la rete. Fu proprio il 19enne torinese a raddoppiare per la squadra di Armando Picchi, dopo il rigore trasformato da Anastasi. Era solo l’inizio di una carriera straordinaria, sempre a tinte bianconere.