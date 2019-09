Il 6 settembre del 1989 la Juventus scende in campo allo stadio Comunale di Torino per la terza giornata di campionato, contro la Fiorentina di Giorgi. E' un trionfo per i bianconeri. Kubik replica al primo gol di Casiraghi con la maglia della Juventus, ma Schillaci e Alessio regalano il comodo successo nella ripresa. E' una giornata di festa, però, soprattutto per Pigi: la rete contro i viola è la prima di 36 in tutto in 147 presenze tra tutte le competizioni nella Vecchia Signora. Doppio sorriso per la squadra di Zoff.