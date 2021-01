1









Accelerare il passo. E cambiare la classifica. Questo è l'obiettivo della Juventus in questo momento, in queste settimane, in questo presente che necessariamente abbraccia pure il futuro prossimo. Dopo una bella prova da parte del calendario, gli ostacoli da superare però non sono finiti qui. Anzi: raddoppiano. A partire dalla plausibile vittoria con la Spal, che garantirebbe l'approdo alle semifinali di Coppa Italia. Se così dovesse essere, a quel punto Pirlo avrebbe la Sampdoria sabato, la prima semifinale di coppa con una tra Inter o Milan, quindi Roma allo Stadium e Napoli al San Paolo. Mica male.



RECUPERI DECISIVI - C'è però una possibilità, paventata anche dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: può accadere che la Lega decida per l'inversione del campo in attesa di trovare una data di Juve-Napoli, non disputata a inizio ottobre. Il 17 si rientra in Champions: si parte in Portogallo con l'andata degli ottavi di finale, contro il Porto. Saranno allora decisivi i recuperi: l'infermeria bianconera non è affollata e si attende la negativizzazione di Alex Sandro. Poi? Poi toccherà a Dybala. Si punta a riaverlo entro i primi dieci giorni di febbraio. Ancora un po', non tantissimo...