Il ritorno della Juventus in Champions League regala subito una bella soddisfazione, con la qualificazione dei bianconeri ai quarti di finale. Dopo aver superato il proprio girone da primi della classe, gli uomini di Antonio Conte stendono anche il Celtic agli ottavi. Dopo il 3-0 rifilato a domicilio agli scozzesi, il 6 marzo 2013 va in scena il ritorno allo Stadium. Ancora una volta, la Juve non ha alcun problema a battere la squadra di Lennon: apre Matri, chiude Quagliarella, il 2-0 vale il passaggio del turno. La cavalcata europea della banda Conte si sarebbe però interrotta proprio ai quarti, con la doppia sconfitta contro il Bayern Monaco (che a fine stagione avrebbe poi alzato la Coppa).